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Диана Шнайдер проиграла Мари Боузковой во втором круге турнира в Монреале

Россиянка уступила сопернице из Чехии в двух сетах вечером 29 июля (6+).

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Россиянка уступила сопернице из Чехии в двух сетах вечером 29 июля (6+).

Диана Шнайдер проиграла в первом сете со счетом 2:6, во втором с разницей в одно очко — 6:7. Встреча второго круга турнира в Монреале шла около 2 часов. В следующем раунде Мари Боузкова сразится с Викторией Мбоко из Канады (6+).

Еще одна теннисистка из Самарской области Дарья Касаткина (Австралия) одолела россиянку Анну Блинкову — 6:1, 6:4. 31 июля сыграет против Марты Костюк из Украины (6+).

Ранее Диана Шнайдер получила удостоверение «Заслуженный мастер спорта России».

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