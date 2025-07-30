Диана Шнайдер проиграла Мари Боузковой во втором круге турнира в Монреале

Россиянка уступила сопернице из Чехии в двух сетах вечером 29 июля (6+).
Диана Шнайдер проиграла в первом сете со счетом 2:6, во втором с разницей в одно очко — 6:7. Встреча второго круга турнира в Монреале шла около 2 часов. В следующем раунде Мари Боузкова сразится с Викторией Мбоко из Канады (6+).
Еще одна теннисистка из Самарской области Дарья Касаткина (Австралия) одолела россиянку Анну Блинкову — 6:1, 6:4. 31 июля сыграет против Марты Костюк из Украины (6+).
Ранее Диана Шнайдер получила удостоверение «Заслуженный мастер спорта России».
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