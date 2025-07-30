Деревья, деньги и дрофы-красотки: экологические инициативы Узбекистана в 2025 году

За первые шесть месяцев этого года в Узбекистане усилился курс на защиту окружающей среды: запущены новые проекты по сокращению выбросов, восстановлению зеленых зон и рациональному использованию водных ресурсов. Какие экологические инициативы Узбекстан реализовал в первом полугодии 2025 года, читайте в материале Kursiv Uzbekistan.