Деревья, деньги и дрофы-красотки: экологические инициативы Узбекистана в 2025 году

Расширение «зеленых» зон и борьба с опустыниванием
Весной этого года в республике высадили 137 млн деревьев и кустарников в рамках проекта «Яшил макон», для посадки дополнительно подготовили 746 тонн семян.
349 тыс. новых деревьев внесли на электронную платформу «Яшил макон».
Экологи также создали 55 «зеленых садов», что на 71% больше, в январе-июне прошлого года.
По национальной программе «Открытый бюджет» в стране профинансируют 174 проекта по созданию садов и общественных парков. На их строительство выделят 43,5 млрд сумов.
Площадь плантаций лекарственных и пищевых растений выросла с 2,8 тыс. до 5,8 тыс. га.
Для стабилизации экологической обстановки в стране, на 130 тыс. га земель развели и восстановили леса. На засохшем дне Аральского моря создано 126,2 тыс. га растительного покрова.
Дрофы-красотки и кобры выпущены на волю
В Каракалпакстане, Навоийской и Бухарской области специалисты отпустили на волю более 2,4 тыс. дроф-красоток, их популяция в дикой природе стремительно растет.
Больше 4,6 тыс. диких животных, мигрирующих на охраняемых зонах у границ республики, взяли на учет.
В Сурхандарьинской области выпустили на волю шесть особей краснокнижных среднеазиатских кобр и 17 восточных удавчиков.
В первом полугодии также были заложены культурные плантации для посадки дикорастущих лекарственных растений. Площадь таких плантаций достигла 5,6 тыс. га.
Эти меры направлены на сохранение и защиту биологического разнообразия в стране.
Зарубежные инвестиции на охрану экологии в Узбекистане
Узбекистан реализует десять инвестиционных проектов в сфере охраны окружающей среды. Их общая стоимость превышает $1,8 млрд.
Республика планирует дополнительно освоить $183,9 млн иностранных вложений до конца нынешнего года.
За январь-июнь объем освоенных инвестиций составил $87,8 млн, что выше запланированных показателей на $1,7 млн.
Защита природных ресурсов: воздух, земля и вода
В десяти городах и районах Каракалпакстана установили 17 автоматизированных станций мониторинга качества воздуха. За тот же период прошлого года в республике появилось восемь подобных установок.
Благодаря этим мерам, к 1 июля анализ загрязнения воздуха, воды и почвы лаборатории провели на 228 объектах.
Кроме того, 252 тыс. транспортных средств по всей стране прошли экологический контроль. Охват анализа автомобилей вырос на 22,9% в годовом значении.
811 автомоек перевели на самообслуживание, в 1,1 тыс. монтировали очистные установки.
На 46 промышленных предприятиях I и II категорий установили пылегазоочистное оборудование, на 18 заводах появились водоочистные сооружения.
Госинспектора выявили 23,6 тыс. экологических нарушений и привлекли виновных к ответственности.
Использование мусора в качестве энергоресурсов
На 1 июля услуги по вывозу мусора государство предоставляет 23,6 млн абонентов. Для удобства оплаты услуги Агентство по управлению отходами интегрировало электронные платежи с Paynet, Payme, Upay, Click, Munis и Uzum.
За минувший период частные партнеры агентства выполнили инвестиционные обязательства на 346,8 млрд сумов.
На эти средства были закуплены 338 единиц техники, 4,7 тыс. контейнеров, установлено 3 сортировочных и 12 перерабатывающих комплексов. Построено 17 пунктов сбора отходов.
Агентство поставило за счет собственного бюджета 55 машин и 20 контейнеров.
Вместе с этим, министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов заключил соглашение с главой японской компании Le One Co., Ltd Харуки Ямасаки.
Согласно договоренностям, она займется добычей метана из биогаза — его получают из отходов. Кроме того, в середине июля Узбекистан заключил сотрудничество с китайской компанией Shanghai SUS Environment по реализации энергетического проекта за $150 млн.
Согласно договору, Shanghai SUS Environment построит в Самарканде мусоросжигательный завод, в котором будут добывать электроэнергию.
В свою очередь, египетская компания Bell Energy займется добычей электричества из отходов в Каракалпакстане.
Подведем итоги полугодия:
- высадили 137 млн деревьев и кустарников
- создали 55 «зеленых садов»
- на волю выпустили более 2,4 тыс. дроф-красоток
- площадь культурных плантаций достигло 5,4 тыс. га
- освоили $87,8 млн «зеленых» инвестиций
- установили 17 автоматизированных станций мониторинга качества воздуха
- 252 тыс. транспортных средств по всей стране прошли экологический контроль
- выявили 23,6 тыс. экологических нарушений
- приобрели 338 единиц техники и 55 спецмашин для уборки мусора
Министерство экологии также заложило основу для реализации экологических проектов с участием иностранных инвестиций, заключив сотрудничество с Le One Co., Ltd и Shanghai SUS Environment.