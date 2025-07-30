Собянин: трое москвичей — участников СВО вышли в финал «Абилимпикса»

Трое москвичей вышли в финал первого чемпионата профессионального мастерства среди участников СВО «Абилимпикс». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он уточнил, что в финал попали Николай Столярик, Максим Козин и Борис Чурбанов.
«Поздравляю всех участников! Мы гордимся вами! Желаю новых профессиональных вершин и победы в национальном чемпионате “Абилимпикс”, который пройдет в Москве этой осенью», — написал градоначальник.
Собянин уточнил, что Москву в отборочном туре представляли пять конкурсантов. Финалистов определяли в 15 профессиях, в которых участники спецоперации нашли себя после возвращения к мирной жизни.
Николай Столярик вышел в финал в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования». После возвращения из зоны СВО он работает координатором в Ассоциации ветеранов СВО Москвы.
Максим Козин стал одним из лучших в компетенции «Массаж». При выполнении боевого задания он потерял зрение. Новую специальность Максим получает в столичном медицинском колледже № 6.
Борис Чурбанов соревновался в компетенции «Веб-разработка (программирование)». Вернувшись домой из зоны боевых действий, он продолжил работать в ИТ-сфере. Сейчас Борис создает сайты и уже освоил работу с нейросетями.
Чемпионат профессионального мастерства среди участников СВО проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Он является важным этапом комплексной реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО, которые получают востребованные навыки, возможность профессионально развиваться и уверенность в будущем.
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