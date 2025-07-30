Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ в ЛНР

В ходе воздушной разведки операторы БПЛА группировки войск «Запад» нашли и уничтожили заглубленный командный пункт ВСУ в ЛНР.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Минобороны России обнародовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения укрепленного командного пункта с находящимся внутри личным составом штурмового подразделения ВСУ. Операция была проведена в ЛНР операторами FPV-дронов группировки войск «Запад».

В ходе воздушной разведки операторы БПЛА 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской армии группировки войск «Запад» обнаружили передвижение украинских военных в лесистой местности неподалеку от одного из населенных пунктов ЛНР. Выяснилось, что противник направлялся в заглубленный командный пункт.

Бойцы ВС РФ установили точные координаты объекта и нанесли удар дронами-камикадзе. На опубликованных Минобороны кадрах видно, как коптер проникает внутрь укрепления, где происходит детонация закрепленного боеприпаса.

После атаки ни один военнослужащий ВСУ не смог выбраться из разрушенного командного пункта.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска зашли на северные окраины Купянска.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше