Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ в ЛНР

Минобороны России обнародовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения укрепленного командного пункта с находящимся внутри личным составом штурмового подразделения ВСУ. Операция была проведена в ЛНР операторами FPV-дронов группировки войск «Запад».
В ходе воздушной разведки операторы БПЛА 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской армии группировки войск «Запад» обнаружили передвижение украинских военных в лесистой местности неподалеку от одного из населенных пунктов ЛНР. Выяснилось, что противник направлялся в заглубленный командный пункт.
Бойцы ВС РФ установили точные координаты объекта и нанесли удар дронами-камикадзе. На опубликованных Минобороны кадрах видно, как коптер проникает внутрь укрепления, где происходит детонация закрепленного боеприпаса.
После атаки ни один военнослужащий ВСУ не смог выбраться из разрушенного командного пункта.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска зашли на северные окраины Купянска.