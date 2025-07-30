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На Сахалине после землетрясения отключили свет

На Сахалине после землетрясения было отключено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Губернатор отметил, что все службы переведены в режим повышенной готовности.

На Сахалине после землетрясения было отключено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.

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«Внимательно следим по включению электричества, потому, что сейчас могло там замокнуть при включении электричества. Мы можем получить неприятности. Поэтому нужно будет продумать о том, чтобы все включать последовательно, заранее понимаем, где что включаем и следим», — сказал Лимаренко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты также проводят проверки систем водоснабжения, поскольку возможны повреждения труб и снижение давления в сети.

Губернатор отметил, что все службы переведены в режим повышенной готовности. На местах организовано оказание медицинской помощи, а жители потенциально опасных районов были своевременно эвакуированы на возвышенности. Ранее мощное землетрясение было зафиксировано на Камчатке — оно стало самым сильным за последние 73 года. Эпицентр находился к юго-западу от города, разлом распространился на 200 км вдоль глубоководного желоба. В результате на Курильских островах было зафиксировано цунами.