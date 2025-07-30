На Сахалине после землетрясения отключили свет

«Внимательно следим по включению электричества, потому, что сейчас могло там замокнуть при включении электричества. Мы можем получить неприятности. Поэтому нужно будет продумать о том, чтобы все включать последовательно, заранее понимаем, где что включаем и следим», — сказал Лимаренко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты также проводят проверки систем водоснабжения, поскольку возможны повреждения труб и снижение давления в сети.