В ЛЭТИ создали платформу для защищенного внедрения ИИ-сервисов в госсистемы

Уточняется, что внедрение ИИ играет важнейшую роль, так как это способствует повышению эффективности, автоматизации и инновационности в различных сферах жизни человека. Однако при внедрении ИИ-сервисов в цифровые системы государственных учреждений и крупных компаний возникают различные угрозы — риск утечки конфиденциальной информации и персональных данных, внедрение ИИ может стать мишенью для кибератак, возможное снижение уровня контроля со стороны человека за автоматизированными системами, что увеличивает вероятность ошибок и усложняет их своевременное обнаружение и исправление.