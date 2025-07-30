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Крымский мост сейчас — очередь растет с двух сторон

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами утром в среду стоят 460 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 400 транспортных средств», — сказано в сообщении.

Время ожидания составляет около двух часов.

Со стороны Тамани своей очереди на проезд по транспортному переходу ждут 60 машин.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.

Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.