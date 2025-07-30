Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солодов: Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за весь период наблюдений

Власти Сахалинской области оценили мощь землетрясения 30 июля.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, магнитуда землетрясения составила 8,8.

«Это сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение, магнитуда которого составила 8,8. Ожидаются регулярные продолжительные афтершоки», — написал Солодов.

Ранее, напомним, губернатор Лимаренко рассказал, что после землетрясения и трех волн цунами на Сахалине жертв и разрушений нет. Также глава региона отметил, что в течение ближайших семи дней власти области проведут полную оценку причиненного стихией ущерба.

Напомним, ЧП на Курилах и Камчатке произошло 30 июля 2025 года. Магнитуда толчков, по уточненным данным, достигла 8,7, что делает это событие уникальным для региона. Землетрясение вызвало угрозу цунами, эвакуацию населения и локальные разрушения.