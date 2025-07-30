Солодов: Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за весь период наблюдений

Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, магнитуда землетрясения составила 8,8.
«Это сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение, магнитуда которого составила 8,8. Ожидаются регулярные продолжительные афтершоки», — написал Солодов.
Ранее, напомним, губернатор Лимаренко рассказал, что после землетрясения и трех волн цунами на Сахалине жертв и разрушений нет. Также глава региона отметил, что в течение ближайших семи дней власти области проведут полную оценку причиненного стихией ущерба.
Напомним, ЧП на Курилах и Камчатке произошло 30 июля 2025 года. Магнитуда толчков, по уточненным данным, достигла 8,7, что делает это событие уникальным для региона. Землетрясение вызвало угрозу цунами, эвакуацию населения и локальные разрушения.