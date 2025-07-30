Солодов: Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за весь период наблюдений

Ранее, напомним, губернатор Лимаренко рассказал, что после землетрясения и трех волн цунами на Сахалине жертв и разрушений нет. Также глава региона отметил, что в течение ближайших семи дней власти области проведут полную оценку причиненного стихией ущерба.