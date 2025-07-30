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Фейк с губернатором Иркутской области распространяют в социальных сетях

Видеоролик создан с использованием нейросети.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В социальных сетях распространяют видео обращение от лица губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы регионального правительства.

— Видеоролик создан с использованием нейросети и не является достоверным, — сообщили в правительстве Приангарья.

Жителей региона настоятельно просят доверять информации из официальных и подтвержденных источников.

Ранее подобная ситуация уже была, в июне фейковое видео также распространили в средствах массовой информации. А от имени Минздрава Иркутской области в сетях появился ложный приказ, который якобы подписал министр здравоохранения.