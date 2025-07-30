Игроки омского «Авангарда» получат жесткие нагрузки на предсезонном сборе с 1 августа

Защитник «Авангарда» Семен Чистяков в комментарии для «Матч ТВ» спрогнозировал, что главный тренер клуба Ги Буше даст игрокам большие нагрузку на предсезонных сборах в августе.
"Я в принципе уже знаю, что там будет. Одно могу сказать точно: легко на этой семидневке никому не будет. Мы к этому готовились весь июнь, июль, поэтому, думаю, все будет нормально.
И да, у нас американской версии предсезонной подготовки с катанием на катерах, рыбалкой и командными походами в кино точно не намечено«, — сказал Чистяков “Матч ТВ”.
Стоит отметить, что большинство игроков «Авангарда» еще до 1 августа, сами, индивидуально приводят себя в форму как минимум с середины июля, или даже с начала второго месяца лета.
Предсезонные лагеря в КХЛ стартуют 1 августа, а для Ги Буше это будет первый опыт работы по подготовке здешней команды к новому сезону.
В том же комментарии защитник добавил: в сезоне-2025/26 любой другой результат для «Авангарда» кроме выигрыша Кубка Гагарина будет провалом, при том, что основной костяк в межсезонье у команды уже был и есть, и вливание немалого количества и новых игроков не должно тут стать проблемой и каким-либо препятствием.
Стоит напомнить общий график подготовки «ястребов» к новому чемпионату КХЛ:
1−3 августа — медицинский осмотр в Омске;
4−8 августа — тренировки в Омске;
9−16 августа — Санкт-Петербург, тренировки;
17−19 августа — Омск, тренировки;
20 — 25 августа — Омск — FONBET Кубок Блинова (участники турнира: «Авангард», «Локомотив», «Нефтехимик», «Северсталь», «Сибирь»);
26 августа — тренировки в Омске.
Ранее мы писали, что «Авангард» заключил контракт с форвардом из АХЛ Эндрю Потуральски, и его оклад составит в Омске 70 млн рублей за один сезон.