Игроки омского «Авангарда» получат жесткие нагрузки на предсезонном сборе с 1 августа

В том же комментарии защитник добавил: в сезоне-2025/26 любой другой результат для «Авангарда» кроме выигрыша Кубка Гагарина будет провалом, при том, что основной костяк в межсезонье у команды уже был и есть, и вливание немалого количества и новых игроков не должно тут стать проблемой и каким-либо препятствием.