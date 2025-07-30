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Спасатели из-за угрозы цунами вывезли отдыхающих из серф-лагеря на Камчатке

Сотрудники МЧС на внедорожниках эвакуировали людей, отдыхающих в серф-лагере на берегу Тихого океана в Камчатском крае.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

В связи с риском возникновения цунами сотрудники МЧС России эвакуировали около шестидесяти человек из серф-кемпа, расположенного на Халактырском пляже в Камчатском крае. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Люди жили в серф-лагере на берегу Тихого океана. В связи с угрозой цунами было принято решение вывезти их в безопасный район», — уточняется в сообщении.

Для эвакуации задействовали два внедорожника МЧС, а также один автомобиль спасательной службы Камчатского края.

В настоящее время значительных подъемов уровня воды в прибрежных населенных пунктах региона не наблюдается.

Ранее стало известно, что в Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС после цунами.