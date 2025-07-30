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В Испании людям запретили умирать из-за переполненных кладбищ

Людям нельзя умирать в одной из деревень в провинции Гранада.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Людям запретили умирать в деревне Ланджарон провинции Гранада в Андалусии, закон был введен еще 25 лет назад и не отменен до сих пор, пишет New York Post.

«Настоящим запрещено умирать в Ланджароне», — говорится в указе мэра Хосе Рубио.

Уточняется, что такие меры были предприняты из-за нехватки мест на единственном кладбище в деревне. Однако с 1999 года второе кладбище так и не открылось.

Местным жителям рекомендовали вести здоровый образ жизни, чтобы прожить дольше, но что делать, если умереть все-таки пришлось — не уточнили.

«Все восприняли указ с чувством юмора и сильным желанием его выполнить», — подчеркнул после введения Рубио.

По данным издания, сейчас в деревне проживает около 4 тыс. жителей. Вполне вероятно, что подобный указ ввели для того, чтобы привлечь внимание к населенному пункту и развить туризм.

Ранее стало известно, что европейцев стали хоронить в «живых гробах» из грибов с коноплей внутри.