В Испании людям запретили умирать из-за переполненных кладбищ

Людям запретили умирать в деревне Ланджарон провинции Гранада в Андалусии, закон был введен еще 25 лет назад и не отменен до сих пор, пишет New York Post.
«Настоящим запрещено умирать в Ланджароне», — говорится в указе мэра Хосе Рубио.
Уточняется, что такие меры были предприняты из-за нехватки мест на единственном кладбище в деревне. Однако с 1999 года второе кладбище так и не открылось.
Местным жителям рекомендовали вести здоровый образ жизни, чтобы прожить дольше, но что делать, если умереть все-таки пришлось — не уточнили.
«Все восприняли указ с чувством юмора и сильным желанием его выполнить», — подчеркнул после введения Рубио.
По данным издания, сейчас в деревне проживает около 4 тыс. жителей. Вполне вероятно, что подобный указ ввели для того, чтобы привлечь внимание к населенному пункту и развить туризм.
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