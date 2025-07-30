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Участок улицы Пушкина в Алматы станет пешеходной аллеей

Алматы. 30 июля. КазТАГ — Участок улицы Пушкина в Алматы станет пешеходной аллеей, сообщает пресс-служба акима города.

Источник: Google Maps

«Управление развития общественных пространств города Алматы сообщает о начале работ по реализации проекта реконструкции территории вдоль улицы Пушкина на участке от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя. С 31 июля 2025 года движение автотранспорта по восточной стороне проезжей части улицы Пушкина (от проспекта Райымбек батыра до улицы Макатаева) будет временно прекращено в связи с проведением строительно-монтажных работ. После завершения реконструкции участок будет преобразован в пешеходную зону (аллею) и закрыт для движения транспорта на постоянной основе», — говорится в сообщении в среду.

На период проведения работ движение транспорта будет организовано по западной стороне улицы Пушкина в южном направлении в одностороннем порядке.

«Ограничительные меры согласованы с департаментом полиции города Алматы и управлением городской мобильности», — сказано в сообщении.