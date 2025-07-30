Участок улицы Пушкина в Алматы станет пешеходной аллеей

«Управление развития общественных пространств города Алматы сообщает о начале работ по реализации проекта реконструкции территории вдоль улицы Пушкина на участке от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя. С 31 июля 2025 года движение автотранспорта по восточной стороне проезжей части улицы Пушкина (от проспекта Райымбек батыра до улицы Макатаева) будет временно прекращено в связи с проведением строительно-монтажных работ. После завершения реконструкции участок будет преобразован в пешеходную зону (аллею) и закрыт для движения транспорта на постоянной основе», — говорится в сообщении в среду.