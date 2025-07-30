Минюст объяснил новую систему списывания штрафов без предупреждения в Беларуси

В ведомстве добавили: если должник оплатил штраф до того, как было начато исполнительное производство, но деньги все равно списали, то он может показать квитанцию об оплате и деньги вернут. Если же должник не смог вовремя оплатить штраф, то к сумме взыскания прибавят принудительные сбор. Как минимум, он составляет 0,5 базовой величины, или 21 рубль.