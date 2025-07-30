Минюст объяснил новую систему списывания штрафов без предупреждения в Беларуси. Подробности пишет sb.by.
В редакцию издания обратился читатель. Он сообщил, что с его банковского счета были списаны деньги. Разобравшись в ситуации, он понял, что списанные деньги — его неоплаченный штраф ГАИ. Взыскиванием занимались органы принудительного исполнения. Так, для исполнения требований документа судебный исполнитель через автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств выставил платеж, после чего со счета должника были списаны деньги.
Главное управление принудительного исполнения Министерства юстиции пояснило, как именно будет работать автоматическая система взысканий штрафов. В случае поступления заявления о правонарушении судебный исполнитель заводит исполнительное производство. Если речь идет про штраф за превышение скорости, то стадия принудительного исполнения начинается с того момента, как было заведено производство. Что касается срока добровольного исполнения, то он не предоставляется — уже установлен органом, который ведет административный процесс.
«Для исполнения требований документа судебный исполнитель через автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) выставляет платеж и списывает деньги со счета должника. Исполнительное производство оканчивается, когда все будет оплачено», — пояснили в Минюстиции.
Автоматическая система будет работать в случаях, когда сумма взысканий не превышает 20 базовых величин, или 840 рублей (в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) и в отношении должника на момент получения штрафа нет других задолженностей.
В ведомстве добавили: если должник оплатил штраф до того, как было начато исполнительное производство, но деньги все равно списали, то он может показать квитанцию об оплате и деньги вернут. Если же должник не смог вовремя оплатить штраф, то к сумме взыскания прибавят принудительные сбор. Как минимум, он составляет 0,5 базовой величины, или 21 рубль.
В Минюстиции отметили, что судебный исполнитель может списывать деньги не только с банковских счетов, но также со вкладов, депозитов в небанковских кредитно финансовых организациях, электронных кошельков. В отдельных случаях белорусам могу в принципе запретить совершать некоторые действия со своими деньгами, а также с другим имуществом.