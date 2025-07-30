Продолжавших операцию при землетрясении медиков представят к наградам

Медики, которые продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке, будут представлены к государственным наградам, заявил глава Камчатского края Владимир Солодов.
«Поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков онкологического диспансера, которые во время сильнейших толчков не прервали операцию, сохранили хладнокровие и профессионализм», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Солодов подчеркнул, проявленное ими мужество заслуживает наивысшей оценки. Он поблагодарил медиков за преданность делу.
Напомним, ранее министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников выразил признательность медицинским работникам, продолжавшим операцию при землетрясении. Он обратил внимание на их профессионализм и выдержку в сложной ситуации.
30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. После на побережье Авачинского залива была объявлена угроза цунами и началась эвакуация населения из опасной зоны.