FIBA наложила на БК «Самара» запрет на регистрацию новых игроков с 21 июля

Арбитражный трибунал Международной федерации баскетбола (FIBA) вынес вердикт, согласно которому баскетбольному клубу «Самара» запрещено осуществлять международные трансферы и регистрировать новых игроков. Эти ограничения начали действовать с 21 июля 2025 года, как указано на официальном ресурсе FIBA.
В минувшем сезоне самарская команда заняла 11-е место из 12. Она выиграла всего 9 матчей из 44. В начале 2025 года клуб объявил о возможном банкротстве. Губернатор Самарской области обещал найти новых инвесторов.
Решение FIBA о запрете на международные трансферы усугубляет и без того нестабильную ситуацию в клубе.
Ранее мы писали, что Вячеслав Федорищев поделился финансовыми данными клуба на старте сезона. Оказалось, что бюджет «Крыльев Советов» составляет 2,3 млрд рублей.
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