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В NASA заявили, что у России и США есть темы для обсуждения в контексте МКС

Представитель NASA Стивен Сиселоф сообщил РИА «Новости» о постоянном взаимодействии агентства с Россией, подразумевающем наличие тем для обсуждения.

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Источник: Life.ru

По его словам, Россия и США на протяжении многих лет тесно сотрудничают, ежедневно работая на Международной космической станции (МКС). Он отметил 25-летний юбилей пребывания и 27 лет эксплуатации станции на низкой околоземной орбите. Сиселоф подчеркнул важность текущего момента в истории МКС, учитывая предстоящее завершение её эксплуатации в 2030 году, и необходимость обеспечения готовности к этому событию, на что отведено пять лет.

Ранее пресс-служба «Роскосмоса» сообщила о визите главы госкорпорации Дмитрия Баканова в США для переговоров с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, запланированных на 31 июля. Также запланирована встреча с экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого находится российский космонавт Олег Платонов.