В NASA заявили, что у России и США есть темы для обсуждения в контексте МКС

По его словам, Россия и США на протяжении многих лет тесно сотрудничают, ежедневно работая на Международной космической станции (МКС). Он отметил 25-летний юбилей пребывания и 27 лет эксплуатации станции на низкой околоземной орбите. Сиселоф подчеркнул важность текущего момента в истории МКС, учитывая предстоящее завершение её эксплуатации в 2030 году, и необходимость обеспечения готовности к этому событию, на что отведено пять лет.