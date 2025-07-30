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Омичи снова смогут напрямую летать на недорогой египетский курорт

Прямых рейсов не было с 2022 года.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Om1 Омск

В сентябре стартуют прямые чартерные авиарейсы между Омском и египетским Шарм-эль-Шейхом. Об этом сообщил телеграм-канал Pegas Touristik. Первый вылет с туром на 10 ночей назначен на 3 сентября.

Опрошенные порталом Om1 Омск эксперты считают этот египетский курорт относительно бюджетным направлением — за те же деньги, например, в Таиланде и Вьетнаме можно взять только туры без питания или максимум с завтраками.

Напомним, что прямых рейсов из Омска в Шарм-эль-Шейх, курорт на Красном море, не было с 2022 года. В другие египетские города, например, Хургаду, омичи могли напрямую слетать в прошлом году.