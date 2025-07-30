С 1 сентября школы ждут новые комиссии ПМПК, тестирование мигрантов, пособия для школьников с дислексией

Министерство налагает обязанность уже в текущем учебном году обеспечить детей с ОВЗ, в том числе учеников с интеллектуальными нарушениями, специальными учебниками и учебными пособиями. Ранее по школам разослали новые ведомственные рекомендации по тому, как следует обучать детей с ОВЗ. В Минпросвещения приводят такую статистику: количество учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 удвоилось, при этом «61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях». Впрочем, число детей с нейропсихологическими проблемами растет по всему миру. Их особенность — неравномерное и более позднее созревание мозга и нервной системы, нуждающиеся в своевременной коррекции, абилитации (создание навыков, формирование устойчивых нейронных связей).