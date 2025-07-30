Наставник «Акрона» Тедеев высказался о конфликте с тренером «Балтики» Талалаевым

Речь идет об инциденте после матча команд в первом туре Кубка России по футболу.
Напомним, «молодые и звонкие» обыграли «Балтику» со счетом 2:1 (6+) в Самаре 29 июля. В составе хозяев дубль оформил Жилсон Беншимол. Первый мяч забил с пенальти на 7-й минуте, а второй — после подачи углового в компенсированное время.
После финального свистка наставник «красно-черных» Заур Тедеев подошел к тренеру калининградской команды Андрею Талалаеву, чтобы пожать руку. Однако после этого между ними возникла словесная перепалка.
На пресс-конференции по итогам встречи Талалаев попросил прощения у коллеги. Также о ситуации высказался Тедеев.
«Это эмоции. Тот случай, когда происходит момент, но после матча каждый тренер должен подойти и поблагодарить другого за хорошую игру, что я и сделал. Но слова тренера… Думаю, в данной ситуации нет смысла обсуждать тему. Это вызвало относительно меня какие-то эмоции, ничего такого страшного нет», — объяснил наставник волжан «Матч ТВ».
На днях владелец «Акрона» Павел Морозов заявил, что хочет стать чемпионом России со своей командой через 6−7 лет.
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