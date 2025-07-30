Трамп заявил, что Эпштейн украл молодых женщин из его спа-салона

— Девушек, которых он нанял, увезли из спа-салона. Когда я узнал об этом, то сказал ему: «Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то спа-салон или что-то другое». Вскоре он сделал это снова. И я сказал ему убираться отсюда, — цитирует Трампа The Guardian.