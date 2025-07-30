Трамп заявил, что Эпштейн украл молодых женщин из его спа-салона

Финансист Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, «украл» девушек из пляжного спа-клуба Мар-а-Лаго несколько десятилетий назад. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
— Девушек, которых он нанял, увезли из спа-салона. Когда я узнал об этом, то сказал ему: «Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то спа-салон или что-то другое». Вскоре он сделал это снова. И я сказал ему убираться отсюда, — цитирует Трампа The Guardian.
Ранее Минюст США опубликовал видеозапись из камеры, где покончил с собой Эпштейн, что вызвало волну подозрений. В записи, запечатлевшей последние часы его жизни, отсутствует одна минута. Эпштейн, которого обвиняли в организации секс-вечеринок с участием несовершеннолетних для влиятельных лиц, стал объектом множества теорий заговора. Впоследствии ФБР заявило об обнаружении одного потерянного видеофрагмента из камеры американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Генпрокуратура США в конце февраля опубликовала рассекреченные файлы дела Эпштейна. В документах есть имена многих американских знаменитостей, в том числе певца Майкла Джексона и экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Вечерняя Москва» тогда собрала подробности этой истории.