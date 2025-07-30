Сомалиленд обратился к Трампу с необычным предложением: беднейшая страна мира хочет помочь США

Ранее издание The New York Times сообщило, что Сомалиленд рассчитывает на признание со стороны Дональда Трампа. В обмен на это республика готова предоставить США в аренду порт в городе Бербера и взлетно-посадочную полосу в Международном аэропорту Бербера, расположенных на берегу Красного моря.