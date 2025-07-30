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Сомалиленд обратился к Трампу с необычным предложением: беднейшая страна мира хочет помочь США

Bloomberg: Сомалиленд предложил США разместить военную базу у Красного моря.

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Источник: Комсомольская правда

Непризнанная республика Сомалиленд, отделившаяся от Сомали в 1991 году, предложила США разместить военную базу на побережье Красного моря. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи активно пытается заручиться поддержкой Вашингтона, чтобы добиться признания региона. По данным Bloomberg, он стремится привлечь внимание президента США Дональда Трампа, подчеркивая стратегическую важность Сомалиленда.

Кроме того, власти республики предложили США сделку по добыче полезных ископаемых. Это предложение может заинтересовать Вашингтон, так как США конкурируют с Китаем за доступ к ресурсам Африки.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Сомалиленд рассчитывает на признание со стороны Дональда Трампа. В обмен на это республика готова предоставить США в аренду порт в городе Бербера и взлетно-посадочную полосу в Международном аэропорту Бербера, расположенных на берегу Красного моря.

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