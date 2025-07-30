Полицейский отсудил миллион за непристойное фото в Google Maps: его высмеивали восемь лет

Хотя на фото не было видно лица мужчины, чётко читаемый адрес сделал его объектом насмешек. Пострадавший, работающий полицейским, заявил, что из-за публикации фото восемь лет подвергался постоянным издевательствам как на службе, так и в районе проживания. Первоначально суд отказал в иске, посчитав, что истец сам виноват в ситуации. Однако апелляционный суд встал на сторону потерпевшего, признав факт вторжения в частную жизнь.