Полицейский отсудил миллион за непристойное фото в Google Maps: его высмеивали восемь лет

Житель Аргентины выиграл судебный процесс против компании Google после того, как сервис Street View опубликовал его обнажённое фото. Инцидент произошёл в 2017 году, когда автомобиль с камерами Google проезжал через город Брагадо в 200 км от Буэнос-Айреса и заснял мужчину без одежды на его собственном участке. Об этом пишет Oddity Central.
Хотя на фото не было видно лица мужчины, чётко читаемый адрес сделал его объектом насмешек. Пострадавший, работающий полицейским, заявил, что из-за публикации фото восемь лет подвергался постоянным издевательствам как на службе, так и в районе проживания. Первоначально суд отказал в иске, посчитав, что истец сам виноват в ситуации. Однако апелляционный суд встал на сторону потерпевшего, признав факт вторжения в частную жизнь.
Google пыталась оправдаться тем, что забор на участке был слишком низким, но суд установил, что двухметровая стена обеспечивала достаточную приватность. Национальная апелляционная палата Буэнос-Айреса обязала компанию выплатить 16 млн песо (около млн рублей) в качестве компенсации за ущерб репутации.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина отсудила миллион рублей за переломы во время родов. Ей пришлось делать операцию: фиксировать лонное сочленение с помощью титановой пластины с шестью винтами.