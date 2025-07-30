Сенсационный случай: В Кишиневе пациентка пришла в сознание после трех месяцев комы — шансов выжить было мало

В Кишиневе женщина пришла в сознание после трех месяцев комы!
Врачи Института неотложной медицины в Кишиневе вернули к жизни женщину, которая перенесла остановку сердца. Сердце пациентки остановилось в апреле в Унгенской районной больнице, где она работала, сообщают журналисты ProTV.
В ходе реанимационных мероприятий врачам удалось стабилизировать её состояние, но внутренние органы отказали, поэтому её экстренно перевели в столицу.
После долгой борьбы и при малых шансах на выживание женщина пошла на поправку и чувствует себя лучше.
— Это был рабочий день, обычный рабочий день. Меня позвали к телефону, я поговорила и всё. Всё. Я упала и ничего не помню, — рассказала Марина Пынтя.
Пациентка 55 лет поступила в НИИ скорой помощи в крайне тяжелом состоянии с полиорганной недостаточностью, на момент поступления преобладала острая почечная недостаточность.
— С первых суток пациентке проводилась постоянная вено-венозная гемодиафильтрация, — рассказала врач-анестезиолог отделения интенсивной терапии Людмила Танасова.
Это медицинская процедура, применяемая в отделениях интенсивной терапии для временного замещения функции почек у пациентов в критическом состоянии.
Стоимость лечения превысила один миллион 200 тысяч леев и была покрыта Национальной компанией медицинского страхования.
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