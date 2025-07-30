Джигурда проиграл битву за многомиллионное наследство, длившуюся почти десять лет

Актёр уже подавал иск ранее, но производство по нему было прекращено в 2023 году. Теперь суд повторно отклонил заявление, сославшись на то, что нельзя обращаться по тем же основаниям дважды. Джигурда даже пытался оспорить нормы Гражданского кодекса в Конституционном суде, но и там получил отказ.