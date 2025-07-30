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МО РФ: уничтожено до 200 бойцов ВСУ при ударе по полигону под Черниговом

Удар по лагерю ВСУ в районе пгт Гончаровское нанесен «Искандереми».

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Источник: Аргументы и факты

При ударе «Искандереми» по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва Украины в Черниговской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

База 169-го учебного центра ВСУ располагалась в районе населенного пункта Гончаровское. Обнаружить ее удалось с помощью разведывательного беспилотника.

Сначала российские военные зафиксировали место размещения личного состава и техники ВСУ. После этого ВС РФ ударили по лагерю двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер» — с кассетной и фугасной боевыми частями.

По предварительным данным, потери украинской армии составили около 200 человек.

Ранее Минобороны РФ показало кадры поражения командного пункта ВСУ в ЛНР.

Также стало известно, что российские силы зашли на северные окраины Купянска.