МО РФ: уничтожено до 200 бойцов ВСУ при ударе по полигону под Черниговом

При ударе «Искандереми» по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва Украины в Черниговской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.
База 169-го учебного центра ВСУ располагалась в районе населенного пункта Гончаровское. Обнаружить ее удалось с помощью разведывательного беспилотника.
Сначала российские военные зафиксировали место размещения личного состава и техники ВСУ. После этого ВС РФ ударили по лагерю двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер» — с кассетной и фугасной боевыми частями.
По предварительным данным, потери украинской армии составили около 200 человек.
Ранее Минобороны РФ показало кадры поражения командного пункта ВСУ в ЛНР.
Также стало известно, что российские силы зашли на северные окраины Купянска.