Мэр Самары: «Старшим по домам советую контролировать свои управляющие компании»

По словам мэра, с этого года система приёмки многоквартирных домов ужесточена на федеральном уровне, но не все УК адаптировались к новым требованиям. По данным ГЖИ Самарской области, из всех домов, сдавших паспорта готовности, реально подготовлены только 127.