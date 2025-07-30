Мэр Самары: «Старшим по домам советую контролировать свои управляющие компании»

Глава Самары Иван Носков призвал старших по домам лично контролировать работу управляющих компаний при подготовке к отопительному сезону. Об этом он заявил на расширенном заседании штаба 29 июля.
По словам мэра, с этого года система приёмки многоквартирных домов ужесточена на федеральном уровне, но не все УК адаптировались к новым требованиям. По данным ГЖИ Самарской области, из всех домов, сдавших паспорта готовности, реально подготовлены только 127.
«Беспокойство вызывают руководители управляющих компаний, которые “по старой памяти” пренебрегают обязательными подготовительными работами. С такими организациями будут плотно взаимодействовать контролирующие и правоохранительные органы», — подчеркнул Носков.
Он напомнил, что готовность дома можно проверить в системе «ГИС ЖКХ» и рекомендовал жителям — особенно старшим по домам — участвовать в ключевых этапах подготовки.
Работы продолжаются под контролем региональных властей, прокуратуры, Следственного комитета и профильных ведомств. С руководителями УК и ТСЖ проходят регулярные встречи для оперативного решения проблемных ситуаций.
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