«Это конец»: запуск первой орбитальной ракеты недружественной страны закончился провалам

Первая орбитальная ракета австралийского производства разбилась вскоре после взлета. Хотя ракета Eris компании Gilmour Space продержалась в воздухе над Боуэном всего 14 секунд, зарождающаяся австралийская космическая индустрия с неподдельным оптимизмом заявляет, что неудачная попытка выйти на орбиту — это стартовая площадка для будущего успеха.
Космический корабль завис в воздухе менее чем на минуту, прежде чем разбиться, подняв гигантский столб дыма, но, тем не менее, пытается подсластить пилюлю The Guardian, это стало историческим событием — попытка запуска орбитальной ракеты, разработанной и изготовленной в Австралии.
Ракета Eris была построена компанией Gilmour Space, базирующейся в Голд-Косте, и ненадолго стартовала с орбитального космодрома Боуэн в северном Квинсленде в среду утром, после нескольких месяцев ожидания подходящих условий.
За попыткой выйти на орбиту с окрестных холмов наблюдали энтузиасты, а прямую трансляцию вел ютубер Джош Киган, также известный как австралийский космонавт.
«Хорошо, мы начинаем, мы начинаем, это началось!» — вещал Киган, затаив дыхание от волнения, после второго дня терпеливого наблюдения, но празднование продолжалось недолго.
«Она исчезла, она исчезла», — сказал Киган несколько секунд спустя. «О нет, она не исчезла, не было достаточной тяги, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии. Я думаю, это конец ракеты Eris. У нас есть облако, и это конец».
Но хотя облако дыма, возможно, ознаменовало конец Eris, Гилмор и зарождающаяся австралийская космическая индустрия надеются, что эта неудачная попытка выйти на орбиту окажется только началом, отмечает The Guardian.
Вскоре после этого компания Gilmour Space опубликовала искрящеееся оптимизмом заявление, в котором говорилось, что 14-секундный полет «Эриса» приблизил Австралию к клубу шести стран, которые регулярно выводят космические аппараты на орбиту.
«Для первого испытательного полета, особенно после продолжительного 18-месячного ожидания окончательного одобрения, это значительный результат и важный шаг вперед для суверенного космического потенциала Австралии, — говорится в заявлении. — Самое главное, что команда в безопасности и полна сил для второго испытательного полета».
Генеральный директор компании Адам Гилмор опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что он доволен попыткой запуска.
«Я счастлив, что стартовал с площадки», — написал он. «Конечно, я бы хотел, чтобы у меня было больше времени на полет, но я доволен и этим».
Ракета длиной 23 метра и весом 30 тонн была покрыта датчиками, с помощью которых квинслендская компания надеется получить информацию, которая поможет в будущих попытках запуска.
Австралийский фонд One Giant Leap, который разрабатывает образовательные программы, направленные на подготовку будущих кадров для космической отрасли, был в числе тех, кто поздравил Gilmour Space с «безупречной работой». «Единственный способ научиться — это двигаться вперед», — написал фонд в социальных сетях. «Сегодня мы знаем больше, чем вчера».
Запуск Gilmour Space должен был состояться во вторник, но из-за сильного ветра. Запуск также планировался на май, но не состоялся. На прошлой неделе компания получила от правительства Австралии 5 миллионов долларов на свою ракету-носитель Eris для разработки жидкостного ракетного двигателя следующего поколения.