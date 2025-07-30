«Это конец»: запуск первой орбитальной ракеты недружественной страны закончился провалам

«Она исчезла, она исчезла», — сказал Киган несколько секунд спустя. «О нет, она не исчезла, не было достаточной тяги, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии. Я думаю, это конец ракеты Eris. У нас есть облако, и это конец».