Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев заявил, что нуждается в трех новичках

«Нам нужно укрепиться тремя трансферами. Так вижу. Но есть руководители, которые лучше меня умеют считать деньги. Могут ли они мне это сделать, либо не могут, я свое пожелание сказал. Если получится, то сделаем очень конкурентную, способную команду», — подчеркнул после встречи с «Краснодаром» главный тренер «Крылышек» Магомед Адиев.