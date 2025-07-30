Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев заявил, что нуждается в трех новичках

Наставник «зелено-бело-синих» рассказал о потребности в усилении после кубкового матча против «Краснодара».
Вечером 29 июля самарцы одолели южан на их же поле с разницей в один мяч — 2:1 (6+). За волжан забили Джимми Марин и Амар Рахманович. Для первого мяч стал дебютным за «КС».
«Нам нужно укрепиться тремя трансферами. Так вижу. Но есть руководители, которые лучше меня умеют считать деньги. Могут ли они мне это сделать, либо не могут, я свое пожелание сказал. Если получится, то сделаем очень конкурентную, способную команду», — подчеркнул после встречи с «Краснодаром» главный тренер «Крылышек» Магомед Адиев.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что у «зелено-бело-синих» нет задачи стать частным клубом.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.