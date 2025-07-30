Омичам ответили на жалобу о клопах в известной больнице

В социальных сетях появилась анонимная жалоба на клопов, обитающих в травматологии известной омской больницы. Речь идет о БСМП-1.
«Министерство здравоохранения! Вы считаете это нормальным? БСМП-1, травматология, люди встать не могут, т. к. прикованы к кровати, а их еще едят клопы. Мало того, что там тараканов — тьма, но клопы… Жрущие человека, который обездвижен… Меры по дезинфекции должны быть включены в обслуживание здания», — сообщил анонимный автор, сопроводив пост фотографией.
Данное обращение прокомментировали в Министерстве здравоохранения Омской области.
«В БСМП № 1 проводятся ежемесячные плановые профилактические дезинсекционные мероприятия во всех помещениях учреждения силами специализированной организации. При необходимости к плановым обработкам проводятся дополнительные обработки. Последняя плановая дезинсекция проводилась 15 июля, зачищающая обработка будет проведена сегодня, 30 июля 2025 года», — заявили в омском Минздраве.
Напомним, ранее жалобы на засилье клопов поступали от пациентов БСМП-2.