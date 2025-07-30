Омичам ответили на жалобу о клопах в известной больнице

«Министерство здравоохранения! Вы считаете это нормальным? БСМП-1, травматология, люди встать не могут, т. к. прикованы к кровати, а их еще едят клопы. Мало того, что там тараканов — тьма, но клопы… Жрущие человека, который обездвижен… Меры по дезинфекции должны быть включены в обслуживание здания», — сообщил анонимный автор, сопроводив пост фотографией.