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50 квартир получили повреждения в одном из жилых домов Сальска при атаке БПЛА

Ущерб в Сальске уточнили после атаки БПЛА.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В одном из жилых домов Сальска после атаки БПЛА пострадали около 50 квартир, в основном в здании оказались выбиты окна. Об этом по итогам поездки в город сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Ориентировочно, есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домов, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля, — перечислил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, ущерб одновременно будут оценивать несколько групп муниципальной комиссии. Фиксировать повреждения должны в течение трех дней, а после этого в течение двух недель планируются выплаты за потерю имущества.

— Скоро могут пойти дожди и нам надо максимально быстро устранить повреждения. В приоритетном порядке начинаем восстановление с наиболее пострадавших домов и квартир, — отметил Юрий Слюсарь.

Добавим, вместе с ущербом жилым постройкам в ночь на 29 июля повреждения получила инфраструктура железнодорожной станции. После этого было временно ограничено движение поездов, к полудню проезд восстановили по временной схеме. Завершить ремонтные работы на железной дороге планировали к утру 30 июля. Также после атаки БПЛА в микрорайоне Новосальск без электричества оставались 2840 человек.

По информации властей, из-за БПЛА в Сальске погибли три человека: один мирный житель и два сапера Росгвардии. Юрий Слюсарь принял решение о выплате средств семьям погибших.

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