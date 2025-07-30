50 квартир получили повреждения в одном из жилых домов Сальска при атаке БПЛА

В одном из жилых домов Сальска после атаки БПЛА пострадали около 50 квартир, в основном в здании оказались выбиты окна. Об этом по итогам поездки в город сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
— Ориентировочно, есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домов, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля, — перечислил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
По словам донского главы, ущерб одновременно будут оценивать несколько групп муниципальной комиссии. Фиксировать повреждения должны в течение трех дней, а после этого в течение двух недель планируются выплаты за потерю имущества.
— Скоро могут пойти дожди и нам надо максимально быстро устранить повреждения. В приоритетном порядке начинаем восстановление с наиболее пострадавших домов и квартир, — отметил Юрий Слюсарь.
Добавим, вместе с ущербом жилым постройкам в ночь на 29 июля повреждения получила инфраструктура железнодорожной станции. После этого было временно ограничено движение поездов, к полудню проезд восстановили по временной схеме. Завершить ремонтные работы на железной дороге планировали к утру 30 июля. Также после атаки БПЛА в микрорайоне Новосальск без электричества оставались 2840 человек.
По информации властей, из-за БПЛА в Сальске погибли три человека: один мирный житель и два сапера Росгвардии. Юрий Слюсарь принял решение о выплате средств семьям погибших.
Подпишись на нас в Telegram.