Самарцам рекомендуют не пить алкоголь в жаркую погоду

По словам Елены Куракиной, жара может повлиять на сердечно-сосудистую систему, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Обезвоживание является одной из причин возникновения проблем, но утолять жажду алкоголем не стоит. Спиртное повышает давление, что вызывает опасности при сердечно-сосудистых заболеваниях.