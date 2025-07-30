Самарцам рекомендуют не пить алкоголь в жаркую погоду

В Самарской области врач-кардиолог напомнила о рисках для сердца в жару. Местным жителям не рекомендуют пить алкоголь, сообщают в министерстве здравоохранения по региону.
По словам Елены Куракиной, жара может повлиять на сердечно-сосудистую систему, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Обезвоживание является одной из причин возникновения проблем, но утолять жажду алкоголем не стоит. Спиртное повышает давление, что вызывает опасности при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Чтобы снизить возможные риски, пациентам также рекомендуют скорректировать дозы принимаемых препаратов, обратившись к врачам.