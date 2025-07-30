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Российские войска ударили по складам боекомплектов ВСУ в Харькове

В результате ударов ВС РФ были уничтожены укрепленные точки и склады ВСУ в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Лебедев.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил в своем Telegram-канале о серии ударов, нанесенных российскими военными по складам боеприпасов, логистике и укрепленным точкам Вооруженных сил Украины на территории Харькова.

«Харьков… Удары по укрепленным точкам, логистике и складам боекомплектов», — отметил он.

В Минобороны РФ пока не комментировали слова Лебедева.

В среду, 30 июля, военный эксперт Андрей Марочко рассказал о выходе ВС России к северным окраинам Купянска. По его словам, российским бойцам удалось закрепиться на улице Мичурина.