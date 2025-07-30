Российские войска ударили по складам боекомплектов ВСУ в Харькове

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил в своем Telegram-канале о серии ударов, нанесенных российскими военными по складам боеприпасов, логистике и укрепленным точкам Вооруженных сил Украины на территории Харькова.
«Харьков… Удары по укрепленным точкам, логистике и складам боекомплектов», — отметил он.
В Минобороны РФ пока не комментировали слова Лебедева.
В среду, 30 июля, военный эксперт Андрей Марочко рассказал о выходе ВС России к северным окраинам Купянска. По его словам, российским бойцам удалось закрепиться на улице Мичурина.