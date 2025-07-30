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Федерация ISU пожаловалась на убытки из-за отстранения фигуристов из России

Операционные убытки Международного союза конькобежцев в 2024 году составили 8,5 млн швейцарских франков.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Отсутствие российских фигуристов на международных соревнованиях привело к убыткам для Международного союза конькобежцев (ISU), свидетельствует финансовый отчёт этой организации за 2024 год.

«Важный рынок остается закрытым, а уровень конкуренции снижается из-за отсутствия ряда элитных спортсменов», — сказано в документе.

Согласно отчёту, за 2024 год у ISU зафиксирован профицит в 25,1 млн швейцарских франков. При этом операционные убытки составили 8,5 млн швейцарских франков, что больше на 5,9 млн, чем в 2023 году.

Уточняется, что одной из причин такой ситуации стали судебные издержки, связанные с делом фигуристки Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В федерации также отметили, что из-за ситуации со спортсменами из РФ организация недополучает доход от коммерческой деятельности.

Напомним, в декабре 2024 года ISU принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в отборочных соревнованиях на зимние Олимпийские игры 2026 года под нейтральным статусом. В феврале Россия направила в Международный союз конькобежцев список фигуристов, претендующих на участие в отборочном этапе к Олимпиаде-2026.