Федерация ISU пожаловалась на убытки из-за отстранения фигуристов из России

Уточняется, что одной из причин такой ситуации стали судебные издержки, связанные с делом фигуристки Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В федерации также отметили, что из-за ситуации со спортсменами из РФ организация недополучает доход от коммерческой деятельности.