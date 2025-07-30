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NYP: в США осудили женщину за то, что она вырастила сад высотой в 1,8 метра

Женщине выписали штраф на 2 тыс. долларов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Жительницу Лонг-Айленда Силин Чжан осудили за сад высотой более 1,8 метра, женщине выписали штраф на 2 тыс. долларов (164 тыс. рублей), пишет New York Post.

Уточняется, что местные власти посчитали ее сад неухоженным и слишком высоким.

Как рассказала изданию Чжан, судебные тяжбы длились целый год, она даже поставила табличку рядом с садом — «Мой сад не оставлен без присмотра».

«В стране свободы я не могу посадить хорошие цветы у себя во дворе?», — возмутилась Чжан.

Она добавила, что на ее участке растет более 20 видов цветов. Однако суд постановил «все снести».

Ранее американца арестовали за вождение газонокосилки в нетрезвом виде на трассе.