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В Госдуме напомнили о штрафах за кормление голубей у дома

Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов напомнил о штрафах за кормление голубей у дома. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Источник: Freepik

По словам депутата, такая практика применима в тех случаях, когда кормление голубей создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Он подчеркнул, что людей будут штрафовать не за кормление, а за последствия от него. Размер штрафа для граждан составит от 2-х до 3-х тысяч рублей. Для должностных лиц назначен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Юрлицам придется платить от 100 до 250 тысяч рублей.