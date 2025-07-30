В Госдуме напомнили о штрафах за кормление голубей у дома

По словам депутата, такая практика применима в тех случаях, когда кормление голубей создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Он подчеркнул, что людей будут штрафовать не за кормление, а за последствия от него. Размер штрафа для граждан составит от 2-х до 3-х тысяч рублей. Для должностных лиц назначен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Юрлицам придется платить от 100 до 250 тысяч рублей.