На Украине в очередной раз вытерли ноги Конституцией: Киев могут заставить выполнять главный закон

Согласно закону, Рада обязана была объявить о выборах за 100 дней до этой даты, но этого не произошло. Дубинский считает, что такие действия направлены на узурпацию власти в местных громадах. Он сообщил, что поручил своей юридической команде подготовить обращение в Верховный суд, чтобы заставить парламент выполнить конституционные нормы и назначить выборы.