Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что спикер парламента Руслан Стефанчук и Верховная Рада снова нарушили Конституцию Украины. По его словам, парламент не назначил местные выборы, которые должны были пройти 25 октября 2025 года.
Согласно закону, Рада обязана была объявить о выборах за 100 дней до этой даты, но этого не произошло. Дубинский считает, что такие действия направлены на узурпацию власти в местных громадах. Он сообщил, что поручил своей юридической команде подготовить обращение в Верховный суд, чтобы заставить парламент выполнить конституционные нормы и назначить выборы.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в нарушении Конституции при выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра. Азаров отметил, что Зеленский предложил назначить вице-премьера и министра экономики Юлию Свириденко на пост главы правительства, обойдя установленный порядок. По словам бывшего политика, согласно Конституции, кандидатуру премьера должен предлагать совет коалиции, который формирует большинство в парламенте и направляет своего кандидата для согласования.