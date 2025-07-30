Солнце атакует: будет ли магнитная буря 31 июля 2025

Интересно, что на Солнце вновь формируются полярные корональные дыры, которые отсутствовали с 2021—2022 годов. Эти структуры отличаются от обычных тем, что возникают у солнечных полюсов и могут существовать несколько лет. Сейчас уже появилась северная дыра, а у южного полюса начинается аналогичный процесс.