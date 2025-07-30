Стало известно, где находился эпицентр мощного землетрясения на Камчатке

Эпицентром землетрясения на Камчатке стал акваторий Тихого океана.
Эпицентром мощного землетрясения в Камчатском крае стал акваторий Тихого океана на глубине 17 километров. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«Эпицентр землетрясения на Камчатке находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского», — сообщает представитель экстренных служб. Новость опубликована на сайте агентства РИА Новости.
Ранее на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение за последние 73 года. Магнитуда достигает до 8.7. В районе Петропавловска-Камчатского сохраняется высокая сейсмическая активность. На всей территории Курильских островов также действует режим ЧС. После землетрясения было эвакуировано 2,7 тысяч жителей. Подробнее о землетрясении в районе Сахалина и Камчатки читайте в онлайн-трансляции URA.RU.