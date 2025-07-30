Стало известно, где находился эпицентр мощного землетрясения на Камчатке

Ранее на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение за последние 73 года. Магнитуда достигает до 8.7. В районе Петропавловска-Камчатского сохраняется высокая сейсмическая активность. На всей территории Курильских островов также действует режим ЧС. После землетрясения было эвакуировано 2,7 тысяч жителей. Подробнее о землетрясении в районе Сахалина и Камчатки читайте в онлайн-трансляции URA.RU.