На Садовом кольце временно закроют движение

Движение транспорта по Зубовской улице и Большой Пироговской улице будет временно прекращено 2 августа с 17:00 до завершения мероприятия. Помимо этого, с 20:30 2 августа до 01:00 3 августа движение на всем участке Садового кольца в обоих направлениях также будет закрыто. Кроме того, с полуночи 31 июля и до конца мероприятия будет запрещена парковка на Зубовской и Большой Пироговской.