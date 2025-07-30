Около 1800 деревьев повалено ветром на Минщине, повреждены 10 авто

Вследствие прохождения грозового фронта порывами ветра на территории Минской области пострадали 1 населенный пункт и садовое товарищество в Минском районе. Повреждены кровли 17 жилых домов в агрогородке Колодищи. Зафиксированы 1773 случая падения деревьев, в результате чего повреждены 10 автомобилей (9 в агрогородке Колодищи и 1 в г. Вилейка).
Отмечено, что стихия оставила без электроснабжения 600 частных жилых домов в Колодищах, отключения оперативно устраняются аварийными бригадами.
Кроме того, в результате падения деревьев по улице Липовая Алея в этом агрогородке был поврежден надземный газопровод диаметром 57 мм, однако горения не последовало. Без газоснабжения остается один частный жилой дом, рассказали в МЧС.
Там также сообщили о подтоплении жилого дома в Молодечно, ликвидацией чего сейчас занимаются спасатели. Ими проводится и распиловка и уборка упавших деревьев в регионе.
Что касается столицы, то, по данным ведомства, всего за час, с 22:00 до 23:00, ливень подтопил 40 участков автомобильных дорог. Работники МЧС проводили откачку воды из подтопленных помещений холла отеля, частного жилого дома, подвала дома и буксировку одного автомобиля.
В министерстве обратили внимание на то, что в связи со сложной ситуацией работала комиссия по ЧС при Минском районном исполкоме.
Там добавили, что в результате стихии никто из людей не пострадал.