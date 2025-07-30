Наставник «Крыльев Советов» Адиев хотел бы видеть в составе вратаря Ломаева

Этим летом 26-летний голкипер стал свободным агентом.
Иван Ломаев выступал за самарцев с 2020-го по 2025 год. Провел за волжан 114 матчей. Из них 32 — на ноль. Всего пропустил 145 мячей. Оценивается в 1,5 млн евро или 142,5 млн рублей.
Сейчас Иван без клуба. А недавно посетил домашнюю игру «Крыльев» с «Пари НН» (6+). Напомним, хозяева победили со счетом 2:0. Отличились Вадим Раков и Фернандо Костанца. Оба — в добавленное время.
При этом была информация о потенциальном переезде Ломаева в греческий частный клуб АЕЛ. Позже писали о командах испанской Сегунды.
«Иван тренируется с нами. Но останется он или нет — вопрос к руководству. Я это не решаю», — объяснил главный тренер «КС» Магомед Адиев.
В разговоре с «Матч ТВ» добавил, что хотел бы видеть его в составе самарцев.
Также после кубковой встречи с «Краснодаром» наставник волжан сказал, что нуждается в трех новичках.
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