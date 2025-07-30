Малыш попробовал на вкус вертушку из известного магазина и наелся стеклянной пыли

Как сообщает телеграм-канал SHOT, молодая мама купила сыну пластиковую вертушку в отделе детских товаров. Однако при попытке поиграть малыш раскусил ручку, и его рот моментально покрылся чёрным налётом. Мама, пытаясь понять, что произошло, взялась за осколки на ручке и почувствовала, как в кожу впиваются десятки микроскопических заноз. Стеклянная пыль буквально въелась в ладони.