В Самарской области 76-летняя пенсионерка перевела мошенникам 400 тысяч рублей

В полицию Тольятти обратилась 76-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве.
Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный номер через мессенджер и представился сотрудником Центрального банка России.
Он сообщил, что с её счёта якобы пытаются незаконно списать деньги и убедил пенсионерку срочно перевести средства на «безопасный счёт» для их сохранности.
Справка: мошенники, чтобы украсть деньги, убеждают людей переводить их на «резервные счета», «безопасные ячейки» и так далее. Поддавшись уговорам злоумышленников, жертвы снимают все свои сбережения и оформляют кредиты, а затем переводят деньги на указанные аферистами банковские карты.
Поверив звонившему, женщина выполнила все инструкции и отправила свои накопления — 400 тысяч рублей — на указанные реквизиты. После этого неизвестный перестал выходить на связь.
Осознав, что стала жертвой мошенничества, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
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