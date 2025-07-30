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В Самарской области 76-летняя пенсионерка перевела мошенникам 400 тысяч рублей

В полицию Тольятти обратилась 76-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В полицию Тольятти обратилась 76-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный номер через мессенджер и представился сотрудником Центрального банка России.

Он сообщил, что с её счёта якобы пытаются незаконно списать деньги и убедил пенсионерку срочно перевести средства на «безопасный счёт» для их сохранности.

Справка: мошенники, чтобы украсть деньги, убеждают людей переводить их на «резервные счета», «безопасные ячейки» и так далее. Поддавшись уговорам злоумышленников, жертвы снимают все свои сбережения и оформляют кредиты, а затем переводят деньги на указанные аферистами банковские карты.

Поверив звонившему, женщина выполнила все инструкции и отправила свои накопления — 400 тысяч рублей — на указанные реквизиты. После этого неизвестный перестал выходить на связь.

Осознав, что стала жертвой мошенничества, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Ранее мы писали, что жительницу Самары оштрафовали на 100 тысяч за фиктивного ребёнка.

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