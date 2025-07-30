В Башкирии прогнозируется сильный ветер

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. В сообщении говорится о надвигающемся сильном ветре.
Как рассказали в республиканском МЧС, сегодня в регионе порывы ветра будут достигать до 16 м/с.
Спасатели советуют быть осторожными и соблюдать технику безопасности. В такую погоду лучше избегать прогулок возле деревьев, шатких конструкций и рекламных щитов, говорят в МЧС. Детей в это время не стоит оставлять без присмотра, а автомобилистам рекомендуют не ставить машины под деревьями и вблизи металлических ограждений.
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