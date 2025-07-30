В Башкирии прогнозируется сильный ветер

Спасатели советуют быть осторожными и соблюдать технику безопасности. В такую погоду лучше избегать прогулок возле деревьев, шатких конструкций и рекламных щитов, говорят в МЧС. Детей в это время не стоит оставлять без присмотра, а автомобилистам рекомендуют не ставить машины под деревьями и вблизи металлических ограждений.