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В Башкирии прогнозируется сильный ветер

В Башкирии объявили предупреждение из-за непогоды.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. В сообщении говорится о надвигающемся сильном ветре.

Как рассказали в республиканском МЧС, сегодня в регионе порывы ветра будут достигать до 16 м/с.

Спасатели советуют быть осторожными и соблюдать технику безопасности. В такую погоду лучше избегать прогулок возле деревьев, шатких конструкций и рекламных щитов, говорят в МЧС. Детей в это время не стоит оставлять без присмотра, а автомобилистам рекомендуют не ставить машины под деревьями и вблизи металлических ограждений.

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