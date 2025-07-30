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В Челябинске с августа перестанет курсировать автобус № 218

После закрытия маршрута № 218 в Челябинске обещают выставить дополнительные автобусы на маршрут № 18.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Между Челябинском и Копейском больше не будут ездить маршрутки № 218 "Автобусный парк — Старокамышинск. Последним днем их работы будет 31 июля.

В ОГКУ «Организатор перевозок» посоветовали пассажирам пересесть на автобусы № 18 «Автобусный парк — Завод ЛД» и № 483 «Парк Гагарина — Старокамышинск».

На маршрут № 18 с августа выпустят еще четыре низкопольных автобуса большого класса. Интервал между ними в часы пик сократится до девяти минут. С 1 октября на маршруте снова планируют увеличить количество автобусов.