В Челябинске с августа перестанет курсировать автобус № 218

Между Челябинском и Копейском больше не будут ездить маршрутки № 218 "Автобусный парк — Старокамышинск. Последним днем их работы будет 31 июля.
В ОГКУ «Организатор перевозок» посоветовали пассажирам пересесть на автобусы № 18 «Автобусный парк — Завод ЛД» и № 483 «Парк Гагарина — Старокамышинск».
На маршрут № 18 с августа выпустят еще четыре низкопольных автобуса большого класса. Интервал между ними в часы пик сократится до девяти минут. С 1 октября на маршруте снова планируют увеличить количество автобусов.