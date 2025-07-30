На улице Суханова восстановили более 100 метров подпорной стены

Напомним, что масштабная программа ремонта подпорных стен действует в городе уже несколько лет. В этом году в список вошло десять адресов в самых разных районах Владивостока. Ранее новые подпорные стены уже появились на улицах Кирова, Калинина, Котельникова и Адмирала Кузнецова, где также благоустроили прилегающие территории.