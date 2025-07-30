На улице Суханова восстановили более 100 метров подпорной стены

По заказу городской администрации подрядная организация «Артельстройснаб» возвела новую конструкцию длиной около 111 метров и высотой до 3,5 метров.
«Подпорная стена была включена в перечень работ по обращениям граждан. В процессе ремонта рабочие выполнили укрепление и омоноличивание существующей подпорной стены из бутового камня по всей длине», — добавили в управлении.
В профильном ведомстве администрации добавили, что на объекте предусмотрено технологическое отверстие для обслуживания тепловых коммуникаций. В ближайшее время его закроют металлическим ограждением.
Напомним, что масштабная программа ремонта подпорных стен действует в городе уже несколько лет. В этом году в список вошло десять адресов в самых разных районах Владивостока. Ранее новые подпорные стены уже появились на улицах Кирова, Калинина, Котельникова и Адмирала Кузнецова, где также благоустроили прилегающие территории.
В настоящее время работы продолжаются на улицах Луговой, 56−64, Черняховского, 13, Аллилуева, 6 и Сабанеева, 18. На Луговой монтируют конструкцию длиной более 150 метров из пустотелых коробчатых блоков, которые позволяют надежно укрепить склон и предотвратить смещение грунта. Аналогичные работы ведет компания «Владстрой» на улице Черняховского, 13.
Завершающий этап ремонта подпорной стены также проходит в районе Адмирала Кузнецова, 52. Все строительные работы находятся под контролем специалистов мэрии.