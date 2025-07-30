В Перми реализуется социальный проект «И заботливой маме нужна забота»

Кроме того, маленьких пермяков приглашают к участию в конкурсе, приуроченном к Международному дню уважения к родителям, который отмечается 1 августа. Конкурс «Я рисую маму» проходит с 21 июля по 24 августа в онлайн-формате для детей в возрасте от 2 до 10 лет. Чтобы принять участие, надо разместить фотографию творческой работы на открытой странице в соцсети «ВКонтакте» с использованием хэштега #ЯРИСУЮМАМУ59. Работы принимаются до 10 августа.