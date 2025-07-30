В Перми реализуется социальный проект «И заботливой маме нужна забота»

Команда детского сада «Старт» под руководством директора Анны Князевой разработала социальный проект «И заботливой маме нужна забота». Он нацелен на всестороннюю поддержку матерей и предлагает комплекс мероприятий для эмоциональной и физической разгрузки, а также самореализации.
Проект действует с июня по октябрь и включает два основных направления:
— «Красота и Здоровье»: занятия двигательно-оздоровительной направленности, мастер-классы от профессиональных стилистов, а также консультации квалифицированных специалистов по вопросам здоровья матерей и детей;
— «Творчество и Мысль»: занятия живописью акрилом на холсте, изучение основ мультипликации и участие в тематических видеогостиных.
Кроме того, маленьких пермяков приглашают к участию в конкурсе, приуроченном к Международному дню уважения к родителям, который отмечается 1 августа. Конкурс «Я рисую маму» проходит с 21 июля по 24 августа в онлайн-формате для детей в возрасте от 2 до 10 лет. Чтобы принять участие, надо разместить фотографию творческой работы на открытой странице в соцсети «ВКонтакте» с использованием хэштега #ЯРИСУЮМАМУ59. Работы принимаются до 10 августа.