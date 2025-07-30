Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вячеслав Федорищев: стадион у тольяттинского «Акрона» появится до 2030 года

Губернатор 63-го региона рассказал о планах «красно-черных» по строительству собственной арены и новой базе самарских «Крыльев Советов».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Губернатор 63-го региона рассказал о планах «красно-черных» по строительству собственной арены и новой базе самарских «Крыльев Советов».

Сейчас «Акрон» и «КС» проводят домашние матчи на «Солидарность Самара Арене». Однако владелец «молодых и звонких» говорил, что идеальным считает вариант со своим стадионом в Тольятти.

Начать работы не могут из-за финансовых трудностей в компании. При этом достраивают спортивную академию. В ближайшее время приступят к обустройству базы для основы с шестью полями и тремя административными зданиями.

«Вы знаете, что происходит в спорте с экономикой, какое состояние, волатильность. Все предприятия чувствуют дискомфорт при переходе из состояния в состояние. Это нормально, пройдем. Скажу так: точно знаю, что до 2030-го в Тольятти появится стадион “Акрона”», — уточнил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

А ближе к 2028-му новая база появится у «Крыльев Советов». Об этом губернатор заявил в интервью «СЭ».

Недавно Федорищев сказал, что выступает против высокого госфинансирования профессиональных клубов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше