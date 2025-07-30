Вячеслав Федорищев: стадион у тольяттинского «Акрона» появится до 2030 года

Губернатор 63-го региона рассказал о планах «красно-черных» по строительству собственной арены и новой базе самарских «Крыльев Советов».
Сейчас «Акрон» и «КС» проводят домашние матчи на «Солидарность Самара Арене». Однако владелец «молодых и звонких» говорил, что идеальным считает вариант со своим стадионом в Тольятти.
Начать работы не могут из-за финансовых трудностей в компании. При этом достраивают спортивную академию. В ближайшее время приступят к обустройству базы для основы с шестью полями и тремя административными зданиями.
«Вы знаете, что происходит в спорте с экономикой, какое состояние, волатильность. Все предприятия чувствуют дискомфорт при переходе из состояния в состояние. Это нормально, пройдем. Скажу так: точно знаю, что до 2030-го в Тольятти появится стадион “Акрона”», — уточнил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
А ближе к 2028-му новая база появится у «Крыльев Советов». Об этом губернатор заявил в интервью «СЭ».
Недавно Федорищев сказал, что выступает против высокого госфинансирования профессиональных клубов.
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