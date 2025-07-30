Без будильника и офиса: чем бы занялись самарцы, если бы не нужно было работать

Что бы вы сделали, если бы работа стала необязательной? Сервис SuperJob задал этот вопрос жителям Самары — ответы оказались яркими и разнообразными.
Каждый пятый горожанин (20%) в первую очередь отправился бы в путешествие — покорять новые города и страны, пока не надо возвращаться к 9 утра в офис. 16% респондентов предпочли бы посвятить свободное время любимым хобби. Еще 7% признались, что просто отдохнули бы: без дел, планов и дедлайнов.
7% жителей Самары предпочли бы домашний уют, благотворительность или активный спорт. Саморазвитию готовы посвятить себя 6%. Еще 5% занялись бы воспитанием детей и внуков или продолжили бы обучение. 4% респондентов отправились бы на дачу, а 3% погрузились бы в чтение книг.
Ремонт, живопись, сочинительство, музыка, изучение языков и забота о здоровье также вошли в список альтернатив работе, но их выбрали лишь от 2% до 1%.
Любопытные варианты тоже прозвучали: блогерство, инвестиции, астрология, разведение животных, преподавание.
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