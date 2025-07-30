Без будильника и офиса: чем бы занялись самарцы, если бы не нужно было работать

Каждый пятый горожанин (20%) в первую очередь отправился бы в путешествие — покорять новые города и страны, пока не надо возвращаться к 9 утра в офис. 16% респондентов предпочли бы посвятить свободное время любимым хобби. Еще 7% признались, что просто отдохнули бы: без дел, планов и дедлайнов.